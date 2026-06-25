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DIFÍCIL DE CREER LA RUPTURA ENTRE LAYDA Y SESO LOCO, AFIRMAN

-“PODRÍA TRATARSE DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA”

Mónica Fernández Montúfar, diputada de Movimiento Ciudadano, dijo no creer que la gobernadora Layda Sansores haya roto una relación tan cercana y amigable con un pariente tan cercano como su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sansores, quien incluso confesó que hizo negociaciones a nombre de su tía.

Además, la legisladora mocista no descartó que todo se trate de una estrategia política, pues es difícil de creer que de buenas a primeras haya un deslinde o distanciamiento.

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