SHEINBAUM RECIBE AL REY DE ESPAÑA Y SE ROMPEN 7 AÑOS DE DISTANCIAMIENTO

Tras 7 años de distanciamiento, hoy 25 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional con Felipe VI, rey de España, en lo que fue un acto protocolario antes de su reunión.

Antes, el canciller Roberto Velasco recibió al rey en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La última ocasión en que el rey español estuvo en México fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió a la ceremonia de toma de protesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este reencuentro se da en medio de una relación bilateral que en los últimos años ha estado marcada por diferencias en torno a la memoria histórica de la Conquista, y al papel de la Corona española durante ese periodo.

Así, tras la exigencia de una disculpa de la Corona por parte AMLO, que agrió la relación bilateral en los últimos años, la mandataria ya ha adelantado que quiere hablar de los pueblos originarios con el monarca.

El encuentro en el Palacio Nacional se produce aprovechando la visita del rey Felipe a México, para asistir mañana viernes al partido entre España y Uruguay en la fase inicial de grupos del Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara, Jalisco, evento al que Sheinbaum le había invitado, al igual que se ha hecho a otros jefes de Estado y de Gobierno cuyas selecciones participan.