CIRCULA EN REDES VIDEO QUE EXHIBE POSIBLES DAÑOS EN EL TREN MAYA

Un video difundido en redes sociales por el ingeniero Wilberth Esquivel ha generado inquietud sobre el estado de la infraestructura del Tren Maya, al mostrar lo que aparentan ser afectaciones en su estructura. Las imágenes, que circulan ampliamente, han provocado cuestionamientos entre usuarios sobre la calidad de la obra y la seguridad de uno de los proyectos más importantes del sureste mexicano.

El material se enfoca en el tramo Tulum–Playa del Carmen, donde se observan presuntos daños que han encendido alertas entre internautas. Hasta el momento, no existe una postura oficial clara por parte de las autoridades respecto al contenido del video ni sobre las condiciones actuales de ese tramo.