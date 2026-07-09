LAYDA PONE EN RIESGO REGISTRO DE PABLO AL PROMOCIONARLO, PUES VIOLA CONVOCATORIA DE MORENA

Desde el Palacio de Gobierno, la gobernadora Layda Sansores violenta la convocatoria interna de Morena al promover en su cuenta oficial de redes sociales al aspirante Pablo Gutiérrez Lazarus, con un mensaje publicado desde su perfil verificado en el que afirmó: “Pablo anda con todo. Recorriendo Calakmul…”, lo que además pone en riesgo el registro del exalcalde carmelita.

La convocatoria del partido guinda prohíbe a gobernadores y funcionarios expresar apoyo a aspirantes o realizar propaganda durante el proceso interno, además de exigir imparcialidad y prohibir el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas.

Esta conducta contraviene el Artículo 134 de la Constitución, que impide a los servidores públicos utilizar su cargo para promover aspirantes a cargos de elección popular, y podría derivar en una eventual impugnación o sanción dentro del proceso interno de Morena.

En medio de esta irregularidad, Pablo Gutiérrez dejó 6.9 millones de pesos en laudos laborales sin pagar durante su Administración en Carmen, además de adeudos por 90 millones de pesos a proveedores y 356 millones de pesos al IMSS.

Por su parte, César Marín renunció a Morena diciendo que ya no comparte el proyecto de Layda, y que Isla Aguada se ahoga en basura mientras tienen camiones nuevos parados.

En cuanto a los demás aspirantes, tienen derecho a un proceso con “piso parejo”, amparado en el Artículo 41 constitucional.

Fuente: Marco Antonio Bazán Mapén.