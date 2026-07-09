DAN COMBUSTIBLE A PESCA DE ALTURA PORQUE EL DUEÑO DE LA MAYORÍA DE ESOS BARCOS ES EL PAPÁ DEL DIRECTOR DE PESCA: GIMÉNEZ

-“Respaldamos la protesta ribereña en la capital, porque ni Layda hace caso a nuestras solicitudes de combustible”

Ciudad del Carmen.- El presidente de la Unión de Pescadores Ribereños del Carmen y de la Cooperativa de Dragado del Caracol, Santiago Giménez González, respaldó la movilización ribereña realizada en la capital del Estado para exigir una distribución justa del combustible, y denunció prioridades para el sector de altura, pues “el dueño de la mayoría de los barcos camaroneros o de altura es el papá del director de Pesca, pero no debe ser así, sino debe a ver trato justo”.

Indicó que esta petición ha sido presentada tanto ante Pacma como ante el Gobierno del Estado, e incluso directamente con la gobernadora Layda Sansores, además de entregar solicitudes por escrito, “pero no nos hacen caso”.

Recordó que anteriormente existieron programas federales de gasolina ribereña, pero desaparecieron mientras el apoyo para la pesca de altura continuó a través de recursos estatales, pero por qué a nosotros no nos dan nada, cuestionó.

Giménez González señaló que la inconformidad de los pescadores de otros Municipios también refleja la realidad que enfrenta Carmen, donde la actividad atraviesa una severa crisis por la escasez de especies, las vedas y las afectaciones que dejó el derrame registrado en la zona marina, pues alejó y/o m4tó a especies.

“Es un reclamo justo. Aquí también estamos viviendo la misma situación. No hay pesca, tenemos la veda del robalo, la veda del camarón y las familias de los pescadores no saben de qué van a vivir”, manifestó.

Por último, dijo que en años anteriores algunos pescadores llegaron a recibir apoyos limitados mediante tarjetas, de entre 800 y mil 200 litros de combustible, pero sólo alcanzó a un reducido número de personas.