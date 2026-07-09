MARCELA MUÑOZ MINIMIZA VIOLENCIA: “NO HAY FOSAS, SON HECHOS AISLADOS; NO MENTIMOS”

Al presumir que está trabajando muy duro para que Campeche siga seguro, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, dijo que “tenemos hechos aislados, no mentimos”, y acusó sin identificar: “Quieren tergiversar la información, porque no hay fosas en Campeche, no hay la situación tan grave como la quieren manejar”, en relación a la pareja desaparecida y luego hallada sin vida en una parcela de Escárcega.

En entrevista cómoda para el medio afín Estudio Marte, la funcionaria foránea aseguró que hay acercamientos con comisarios “para que lleguemos a estrategias que den mejores resultados en estos lugares, porque finalmente son ranchos, propiedades privadas donde ni las policías, ni el Ejército ni la Guardia Nacional pueden entrar”.

Marcela Muñoz señaló que en el caso de la gente desaparecida, “trabajamos en conjunto, estuvimos día y noche buscando a estas personas hasta que dimos con ellas, y ya trae buena investigación el fiscal”.