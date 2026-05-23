AUMENTA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MIEL Y SE REFUERZA PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS: SADER

En el marco del Día Mundial de las Abejas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó la importancia de estos polinizadores para la producción de alimentos y el medio ambiente. Informó que en 2024 la producción nacional de miel alcanzó más de 60 mil toneladas, con un valor superior a los 2 mil 500 millones de pesos, mientras que México se mantiene como uno de los principales productores y exportadores del mundo.

La dependencia señaló que impulsa acciones para proteger a las abejas y fortalecer la apicultura, entre ellas capacitaciones, certificaciones y programas de sanidad animal para prevenir afectaciones a los polinizadores. También resaltó que en México existen 115 especies de abejas productoras de miel y que estados como Chiapas y Quintana Roo trabajan en protocolos para la atención de intoxicaciones por plaguicidas.