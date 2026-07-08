miércoles, julio 8, 2026
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DETIENEN A EXDIRECTOR DE PEMEX POR PRESUNTAMENTE GOLPEAR A SU ESPOSA

Víctor R. P., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido este martes 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México, señalado por presuntamente golpear a su esposa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue asegurado en la colonia Narvarte, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre la denuncia ni sobre la situación jurídica de R. P.

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