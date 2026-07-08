CON GRAVES DAÑOS RECUPERAN INMUEBLE QUE ARRENDARON A SOBRINA DE ANIELKA GARCÍA, QUE FUNGIÓ COMO AVAL

Por fin ayer, acompañada por actuarios, peritos y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la familia Ham Gunam recuperó y constató los graves daños a su propiedad ubicada en pleno corazón del Centro Histórico, tras batalla legal de casi 5 años que tuvo como figura central a Anielka García Villajuana, quien es presidenta del Patronato de la Ciudad.

García Villajuana, señalada también como funcionaria activa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es aval en el contrato de arrendamiento de su sobrina Isabella Rodríguez García, que ahora enfrenta serias acusaciones.

Según la denuncia, la parte arrendataria dejó de pagar la renta durante años hasta acumular casi 1 millón de pesos, por lo cual inició el proceso legal.

Al ingresar, la familia Ham Gunam halló un panorama devastador. Las autoridades del Centro INAH Campeche documentaron y dieron fe de la destrucción sistemática del inmueble, que presenta paredes con daños estructurales significativos, piso levantado y destruido en varias áreas, e incluso una puerta de madera de estilo colonial y parte del patrimonio histórico del edificio fue sustraída y no se sabe dónde está.

Los propietarios accedieron a conciliar el adeudo moratorio en 500 mil pesos, pero no obtuvieron respuesta positiva de las arrendatarias, ante lo cual lamentaron: “No es sólo la pérdida económica, es el daño a nuestra propiedad y la impunidad con la que se han manejado personas que deberían dar el ejemplo”.

La familia Ham Gunam interpondría nueva demanda contra Isabella Rodríguez y Anielka García, para la reparación de los daños, basándose en el dictamen pericial del Centro INAH.

En sus redes sociales, José Antonio Ham Cuevas escribió: “La puerta de entrada tenía más de 120 años y nos entregaron otra más barata que encontraron. Sin un solo cable eléctrico, ni contactos, apagadores, tazas de baño, lavamanos, lavabos, pisos rotos sin la escalera que subía al techo que puso el inquilino anterior. Todo cortado y quitado con dolo. Las pruebas, ahí están”.

Con información de La Neta Campeche.