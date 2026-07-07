ASESINAR A UNA PERIODISTA ES ATENTAR CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: AMDC

La Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC) condenó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, cuyos restos fueron identificados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y exigió que el crimen sea esclarecido plenamente, con el castigo tanto para los autores materiales como para los intelectuales.

A través de un comunicado, la organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y amigos de la comunicadora, al considerar que su muerte representa una pérdida irreparable para el gremio periodístico.

La AMDC afirmó que este homicidio se suma a la inadmisible lista de periodistas asesinados en México por ejercer su labor informativa y advirtió que la violencia contra el periodismo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y a la vida democrática del país.

Asimismo, demandó que las autoridades competentes garanticen justicia y legalidad, al señalar que, si bien ya fueron detenidos algunos de los presuntos autores materiales, es indispensable esclarecer completamente los hechos, detener a todos los responsables y sancionarlos conforme a la ley.

Finalmente, la Academia Mexicana de la Comunicación sostuvo que no basta con condenar estos hechos, sino que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para que periodistas y comunicadores puedan ejercer su trabajo sin amenazas, al considerar que la protección de quienes informan es indispensable para una sociedad libre y democrática.