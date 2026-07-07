PREOCUPA A EMPRESARIOS LA INSEGURIDAD; “SI NO TENEMOS SEGURIDAD, ESTÁ COMPLICADO”: MARTHA REYES

-Realizaron su mesa informativa donde las autoridades pidieron denunciar de manera formal “todo lo raro que vean”

Preocupados por la inseguridad que se vive en el Estado, empresarios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), realizaron su reunión de la mesa de seguridad en donde plantearon diversas preocupaciones, como el asesinato a empresarios y robos que se han presentado en diversos Municipios, señaló su presidenta Martha Reyes Aldama, y advirtió: “Si no tenemos seguridad, está complicado”.

Resaltó que en el tema de la seguridad los empresarios están para decir y que los apoyen, incluso tiene un canal de WhatsApp para apoyarse en caso de algún hecho delictivo para que sea atendido por las autoridades competentes, además de pedir rondines en colonias donde no hay presencia policiaca.

Destacó que en respuesta, las autoridades invitadas a la mesa pidieron denunciar de manera formal los casos que se presenten, “todo lo raro que vean”.