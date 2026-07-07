SEDUC RESPONDE A QUEJAS POR PERMUTAS Y ASEGURA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

El secretario de Educación Básica de Campeche, Esteban Román Yam Cahuich, respondió a las quejas de empleados administrativos que denunciaron irregularidades en las permutas y la falta de respeto a la lista de antigüedad y explicó que el Comité de Cambios ha sesionado de manera permanente y que ningún derecho será violentado, enfatizando que los trabajadores deberán regresar a su lugar correspondiente si la estructura ocupacional no justifica su permanencia.

Aseguró que la Secretaría de Educación (SEDUC) cumple con la normativa vigente en el proceso de cambios de centro de trabajo del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), y destacó que la asignación de espacios se rige por la estructura ocupacional, respetando la antigüedad de los trabajadores.

El funcionario señaló que este procedimiento también aplica para los docentes, quienes deben ajustarse a la normativa cuando se cierran grupos o se requiere regularizar posiciones. Destacó que la Secretaría brinda atención puntual a todos los maestros para explicar el proceso y reiteró que las puertas de la dependencia permanecen abiertas para resolver dudas y atender cualquier situación relacionada con las permutas, bajo la supervisión de la subdirectora de educación secundaria, Ana Regina.