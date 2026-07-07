TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y ACUSACIONES DE POLITIZACIÓN

Trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación (Seduc) se manifestaron nuevamente en el Centro de Evaluación y Formación Docente del Estado para exigir al director de Educación Básica, Esteban Román Yam Cahuich, tras una larga espera, que exista transparencia en la asignación de permutas laborales, asegurando que las listas actuales no respetan la antigüedad ni los acuerdos previamente establecidos.

El grupo recordó que el ex secretario de Educación y actual secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, había prometido revisar sus casos y los alentó a manifestarse en su momento “porque así se empiezan los movimientos”, sin embargo, indicaron que la situación actual demuestra falta de atención y transparencia por parte de las autoridades, mientras las protestas legítimas de los trabajadores son desacreditadas y estigmatizadas.

“Ahora alzamos la voz y somos tratados como delincuentes o problemáticos”, expresaron los trabajadores, quienes aseguran que su intención es únicamente exigir equidad y cumplimiento de la normativa vigente.

Los empleados denunciaron que las actuales autoridades han elaborado listas que perjudican sus posiciones y no respetan los acuerdos previos, lo que ha generado descontento colectivo.