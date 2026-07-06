EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 6 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DANDO MIGAJAS A PESCADORES.

Fue en febrero de 2021 cuando, en plena campaña. Layda Sansores condenó enérgica: “lo que han hecho con los pescadores no tiene madre”, que la Secretaría de Pesca los compraba con pequeños apoyos, pero no les resolvía los problemas reales que enfrentaban. Pues han pasado cinco años del rapaz e improductivo Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, y nada ha cambiado. Ahora es ella quien entrega los pequeños apoyos, sin resolverles nada. Tal cual.

No se olvida que en octubre de 2024, mientras los pescadores de Isla Arena soportaban los embates del huracán Milton Layda Sansores se paseaba con Marcela Muñoz en la Ciudad de México, por lo que los apoyos de su gobierno a ese poblado que clamaba ayuda llegaron varios días después.

Cinco años hemos escuchado en repetidas ocasiones a Layda Sansores decir que “se requiere de nuevas estrategias para revitalizar el sector pesquero”, pero sigue sin implementar ninguna. Su compromiso de trabajar ”hombro a hombro” con los hombres del mar quedó en el olvido. Hoy podemos dirigirle sus mismas palabras: lo que ha hecho con los pescadores no tiene madre. Les mintió y los traicionó.

LOS BRAVO MUÑOZ TAMBIÉN SON CONSTRUCTORES.

Nos entera el periodista Enrique Arellano, a través de sus redes sociales, “que el ex esposo de Marcela Muñoz, el youtuber Arturo Bravo, padre de sus hijos, ya es un flamante constructor de obras públicas, que le entregan obras por adjudicación directa, lo mismo para rehabilitar escuelas que para construir caminos, en un auténtico tráfico de influencias”, según le informaron empleados inconformes de la misma Sedumop.

La publicación de Enrique Arellano remata: “No deja de sorprendernos Layda Sansores… mientras en Campeche los constructores locales no son tomados en cuenta, la familia real de los Bravo Muñoz viven como si fueran unos auténticos emperadores. Por si fuera poco, este señor cuenta con vehículo oficial y escoltas pagados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana”.

¿Y en manos de quién está el presupuesto de Seguridad? De los Bravo Muñoz. Es justificado el enojo de los burócratas y constructores campechanos, que ven con impotencia cómo la camorra de foráneos que trajo Layda Sansores saquea el erario público con su permiso y complicidad. ¡Qué ironía! Quien prometió acabar con la corrupción, resultó ser la gobernante más corrupta que ha tenido Campeche en toda su historia.