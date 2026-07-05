LAYDA SANSORES VOTA POR OBRA DE AGUA

RECONOCE LA DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA CONCLUIR EL ACUAFÉRICO QUE CONSTRUYE GOBIERNO FEDERAL

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que emitió su voto en la consulta participativa del presupuesto a favor de una obra relacionada con el abastecimiento de agua, al considerar que es una de las principales necesidades para la población y destacó que el acuaférico que construye el Gobierno Federal garantizaría el suministro del líquido durante los próximos 30 años.

Sansores San Román señaló que su administración mantiene el diálogo con las autoridades municipales para destrabar el proyecto y reconoció que existe una mejor disposición para alcanzar acuerdos que permitan concluir la obra en el corto plazo.

Respecto a la consulta participativa para definir obras del presupuesto, la gobernadora lamentó la baja participación de los ayuntamientos, ya que únicamente ocho de los 13 municipios del estado se sumaron al ejercicio, por lo que consideró necesario fortalecer la difusión y consolidar este tipo de procesos democráticos.