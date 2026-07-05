domingo, julio 5, 2026
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¿Y LA AUSTERIDAD REPUBLICANA? CAPTAN A JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN EN EL EXCLUSIVO RESTAURANTE BE OUR GUEST DE DISNEY

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue visto disfrutando de unas vacaciones en Walt Disney World, en Orlando, donde visitó el exclusivo restaurante Be Our Guest, un establecimiento temático inspirado en la película La Bella y la Bestia.

Las imágenes difundidas en redes sociales reavivaron las críticas de usuarios, quienes señalaron el contraste entre este tipo de viajes y el discurso de austeridad republicana que durante años ha promovido la Cuarta Transformación.

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