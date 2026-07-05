EXPEDIENTE | ELISEO SIN OBSTÁCULOS PARA COMPETIR

La decisión del Tribunal Colegiado del 31 Circuito con sede en Campeche para otorgar amparo directo a Eliseo Fernández Montufar ha generado muchas expectativas en el espectro político campechano, porque literalmente resucita la posibilidad de que se cohesione un solo frente para competir en las elecciones de junio de 2027.

Fue una decisión valiente de los magistrados federales sin duda alguna. La gobernadora Sansores a través de sus emisarios, ejerció mucha presión para que la resolución judicial confirmara la aberrante sanción que desde 2024 impuso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa: 20 años de inhabilitación para que Fernández Montufar pueda ocupar cargos públicos.

Pese a la presión Sansorista, el fallo de los magistrados favoreció al expresidente municipal de Campeche, lo que provocó un verdadero terremoto en Palacio de Gobierno y en la dirigencia estatal de Morena, a tal grado que su presidente, Erick Reyes León salió a decir barbaridades en sus redes sociales, básicamente, que el amparo no le devuelve a Fernández Montufar sus derechos políticos.

Pero ya salieron al quite diversas organizaciones de abogados, el equipo jurídico del propio Eliseo y Félix Sélem Villanueva, quien aspira a ser magistrado estatal en las elecciones judiciales que se realizarán en 2028. La coincidencia unánime es que ya no existe impedimento jurídico para que Fernández Montúfar esté en las boletas y que aspire otra vez a la gubernatura de Campeche.

Esa decisión judicial tuvo efectos políticos inmediatos. Por ejemplo, un grupo de páginas digitales con presencia en los municipios campechanos organizó un sondeo para identificar las preferencias ciudadanas, y de un universo de 4 mil 449 participantes, el 66.5 por ciento (2,963 votos), se pronunciaron por Eliseo y 1,447 (32.5%) respaldaron a Pablo Gutiérrez.

Otra página digital de uno de los más fuertes críticos de Gutiérrez Lazarus en Ciudad del Carmen también promovió su encuesta, y los resultados favorecieron con el 52 por ciento a Eliseo, mientras que el exalcalde carmelita obtuvo el 48 por ciento. Debe destacarse que los votantes en este caso fueron de la isla del Carmen.

Seguramente que en el futuro abundarán sondeos similares, pero lo destacable de estos dos ejemplos es que se realizaron inmediatamente después de que le devolvieron sus derechos políticos a Fernández Montufar, y que la población opinante se ubica en las zonas que supuestamente controla Pablo Gutiérrez.

No debe desdeñarse el hecho de que a pesar de su ausencia, o de que físicamente Eliseo no ha estado en Campeche, siga conservando su respaldo ciudadano, y que mientras que Pablo anda desbocado en precampaña desde hace por lo menos dos años, se mantenga en algunos sondeos debajo de las preferencias por el exedil campechano.

Eso confirma que es falsa la versión que propagan los morenistas y las páginas afines al régimen en el sentido de que Gutiérrez Lazarus cabalga en este proceso en caballo de hacienda, y que su avance es imparable. Como narrativa propagandística se entiende que tengan que mantener ese discurso, pero la realidad que vemos y constatamos es diferente.

Morena, la gobernadora Sansores, el equipo que apoya a Pablo Gutiérrez y la propia ciudadanía, saben que el posible regreso de Eliseo Fernández a la contienda modificará sustancialmente el actual tablero político. Abre la gran posibilidad de un triunfo opositor y refuerza la idea que se ha venido abanicando desde hace varios meses de que es urgente construir una alianza para enfrentar con éxito a Morena y coaligados.

Sin embargo, es curioso observar cómo después de que el Tribunal Colegiado del 31 Distrito le otorgó el amparo directo a Fernández Montufar, en Campeche no se haya vuelto a hablar de una alianza opositora. En Movimiento Ciudadano es notorio el poco entusiasmo que les provoca la posibilidad de aliarse con el PRI. Saben que con el PAN no podrán formalizar una coalición ante las autoridades electorales, lo del PVEM cada vez se aleja más, y los partidos emergentes en realidad no representan ningún atractivo.

En el PRI tampoco volvieron a hablar del asunto. Ni la dirigencia estatal y mucho menos la nacional se pronunciaron sobre el amparo concedido a Eliseo, y parece que no tienen mucha prisa en trabajar en las bases de un posible acuerdo.

Aun así, debemos admitir que la muy posible candidatura de Eliseo le quita el sueño a Morena y a la gobernadora. El exedil mocista no ha perdido su capital político, su equipo de trabajo logró conservar sus simpatías y hasta incrementó el número de sus activistas, de suerte que no es exagerado afirmar que está más fuerte que en los comicios de 2021.

Pero ya también sabemos que Morena, la gobernadora y sus asesores no actúan con pleno apego al derecho, que entre ellos pululan mapaches de amplia trayectoria, y que al tener el control de todo el aparato gubernamental, están en posibilidades de recurrir a todo tipo de maniobras para frenar el avance de su principal enemigo político. Algo que, por elemental también saben los Eliseístas, y suponemos que ya tomaron medidas al respecto.

Lo cierto es que el proceso se pinta de otros colores, y que cada día se refuerza la tesis que postulan varias encuestadoras nacionales en el sentido de que Campeche podría quedar fuera de las manos de Morena.