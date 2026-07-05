AMPARO A FAVOR DE ELISEO FERNÁNDEZ FUE RESUELTO DE FONDO Y ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: BARRA DE ABOGADOS

El presidente del Colegio de Profesionistas en Derecho, Barra de Abogados A.C., Francisco Eustaquio Portela Chaparro, afirmó que la resolución de amparo que favoreció al exalcalde Eliseo Fernández Montúfar no se otorgó por cuestiones de forma, sino que derivó de un análisis de fondo realizado por un Tribunal Colegiado, el cual determinó que la conducta atribuida al exfuncionario no constituye una responsabilidad administrativa en los términos establecidos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche.

Portela Chaparro explicó que el órgano federal revisó el contenido de la resolución impugnada y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la responsabilidad administrativa que había sido determinada por la autoridad estatal, por lo que concedió el amparo con base en un estudio jurídico de fondo.

Añadió que, como consecuencia de la ejecutoria federal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche deberá emitir una nueva resolución ajustándose a los criterios constitucionales fijados por la Justicia Federal, por lo que la autoridad responsable está obligada a adecuar su actuación conforme a lo resuelto por el Tribunal Colegiado.

El presidente de la Barra de Abogados subrayó que las sentencias de amparo son de cumplimiento obligatorio y ninguna autoridad puede apartarse de los efectos y lineamientos establecidos por una ejecutoria emitida por la Justicia Federal.

Consideró que esta resolución representa un precedente constitucional y administrativo en favor de los ciudadanos, al fortalecer las garantías de legalidad y el respeto al Estado de Derecho.

Finalmente, Portela Chaparro sostuvo que el compromiso del Colegio de Profesionistas en Derecho es con la legalidad y reiteró que las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa deben actuar conforme a la Constitución Federal y a los criterios establecidos por el Tribunal Colegiado.