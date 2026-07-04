CAMPECHE: A PRIORIZAR RECURSOS PARA CARRETERAS EN EL PRESUPUESTO 2027, PROPONE SALIM

DENUNCIA IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS

Ante la problemática constante del deterioro de la red de carreteras, que se agrava en periodo de lluvias, el diputado priísta Jorge Salim Abraham Quijano, pidió priorizar mayores recursos a ese rubro a través del presupuesto del próximo año.

Además, el legislador denunció que también hay anomalías en la construcción de caminos sacacosechas o no son realizados como debiera.

Primeramente, del tema carretero manifestó que no sólo se padece en el Municipio de Calakmul, sino en toda la entidad, es decir, toda la infraestructura está dañada y las lluvias empeoran sus condiciones, ante lo cual el llamado urgente como Congreso del Estado es dale mayor atención en la construcción del presupuesto 2027, y pidió a la ciudadanía involucrarse mediante los presupuestos participativos y la supervisión.

Asimismo, Abraham Quijano consideró que las irregularidades en la construcción de caminos sacacosechas afecta la cadena productiva para que nuestros productores puedan vender y exportar sus productos, a lo que se agrega la falta de apoyo, de tecnificación y de acceso al agua.