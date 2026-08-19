“ATIENDE LAS DEFICIENCIAS DEL AFA”, EXIGEN COMERCIANTES A LA ALCALDESA PRISCILA HEREDIA

-YA BASTA DE DARNOS ATOLE CON EL DEDO, RECRIMINA DEISY BRICEÑO

Ciudad del Carmen.- Locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) alzaron la voz para exigirle a la alcaldesa Priscilla Isabel Heredia Novelo**, que atienda** las deficiencias de la central de abasto y que ya no los engañen ni les den atole con el dedo, pues con el exalcalde Pablo Gutiérrez padecieron el mismo abandono.

Deisy María Briceño Rosado, representante de Comerciantes Unidos del Mercado AFA, exclamó: “Urgen los cuartos fríos, ya basta de engaños, por eso los mercados pagan, hemos pagado presupuestos de años como para que nos esté sucediendo esto y tengan el mercado en malas condiciones. No nada más es pintar, como hacía Pablo”.

Esto, continuó Briceño Rosado, lo hemos venido sufriendo desde hace años, y ahora los compañeros nos traen hielo para conservar la poquita cámara que hay.