¡EN CRISIS LOS CAMARONEROS! POR PRIMERA VEZ TODOS LOS BARCOS NO IRÁN A CAPTURAR A TAMPICO POR FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO: ADOLFO HERNÁNDEZ

Por primera vez, embarcaciones camaroneras de Ciudad del Carmen no saldrán a la temporada de captura en Tampico y permanecerán paradas hasta noviembre, debido principalmente a la espera de apoyos para combustible que da el Gobierno, señaló Adolfo Hernández Maldonado, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas.

El dirigente explicó que el año pasado los barcos carmelitas sí lograron trasladarse al norte para trabajar y regresaron a la Sonda de Campeche, pero en este 2026 la situación será diferente.

Mientras en Tampico alrededor de 70 de 160 barcos ya se encuentran trabajando tras la apertura de la veda, las embarcaciones de Campeche permanecen detenidas, por lo cual Hernández Maldonado estimó que entre 70 y 80 barcos campechanos están en esta situación.

Señaló que los apoyos podrían llegar hasta finales de octubre, cuando la temporada en el norte ya estará avanzada, por lo que las embarcaciones esperarían hasta noviembre para iniciar actividades en la Sonda de Campeche.

Agregó que actualmente poner en operación un barco puede representar una inversión de entre 700 mil y 800 mil pesos para un mes, considerando combustible, avituallamiento y otros gastos.

Hernández Maldonado advirtió que estas condiciones complican cada vez más la actividad camaronera y hacen difícil que las embarcaciones puedan salir a trabajar sin respaldo económico.