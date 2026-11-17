Después de cinco horas de negociaciones y ante la presión de productores de maíz de Hopelchén y la región del Camino Real, representantes del gobierno federal alcanzaron acuerdos para atender las pérdidas agrícolas que, según los campesinos, afectan aproximadamente 30 mil hectáreas de cultivo.

Los campesinos insistieron en que las inspecciones deberán concluir con la entrega de documentos que acrediten la revisión de las parcelas, para evitar que las pérdidas queden sin reconocimiento. Advirtieron que, si la aseguradora no entrega las constancias correspondientes, podrían retomar las manifestaciones.

Uno de los principales avances fue el reconocimiento, mediante una minuta de acuerdos, de las siembras de julio y agosto que los agricultores reportan como perdidas. Los productores señalaron que anteriormente la aseguradora se resistía a reconocer estos cultivos, situación que había impedido avanzar en el proceso de indemnización.

De acuerdo con los representantes campesinos, las autoridades acordaron que durante las verificaciones del seguro agrícola se registren tanto las fechas de las siembras afectadas como las de los cultivos posteriores, con el propósito de distinguir las pérdidas de las cosechas que todavía permanecen en pie.

Asimismo, anunciaron un apoyo federal de mil 250 pesos por tonelada de maíz para quienes aún conservan producto o están próximos a cosechar. La cantidad se integra por 950 pesos de apoyo directo y 300 pesos destinados al flete. Explicaron que buscarán negociar con el Gobierno del Estado una aportación adicional de 150 pesos por tonelada, lo que elevaría el respaldo económico a mil 400 pesos, sin embargo, precisaron que este complemento estatal todavía no ha sido acordado.

Los representantes reconocieron que los acuerdos fueron posibles después de la movilización de productores de Campeche y otras entidades, aunque cuestionaron que fuera necesaria la presión social para obtener respuestas de las autoridades.