Un enfrentamiento público estalló entre la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que Azteca Noticias difundiera una investigación que cuestiona presuntas irregularidades relacionadas con el doctorado de la integrante del máximo tribunal.

La controversia comenzó cuando Batres utilizó su cuenta de X para rechazar los señalamientos del medio de comunicación y acusarlo de rebasar los límites de la ética periodística. La ministra aseguró que su grado académico no presenta irregularidades y planteó la posibilidad de emprender acciones legales.

«Creo que TV Azteca rebasa ya todo límite de la ética. Cuánto les molesta mi doctorado. No tiene ninguna irregularidad. Repito: No tiene ninguna irregularidad. ¿Debo demandarlos para que me dejen de difamar?», expresó la juzgadora en su publicación.

La respuesta de Ricardo Salinas Pliego no tardó en llegar. El empresario, propietario de TV Azteca, lanzó un desafío directo a la ministra y aseguró que estaría dispuesto a enfrentar una demanda para confrontar sus argumentos ante los tribunales.

«Lenia… por favor demándeme, nada me haría más feliz que exhibir ante los mexicanos para qué sirve su doctorado frente a mis abogados», escribió Salinas Pliego en X, con lo que elevó el tono de la confrontación.