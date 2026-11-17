Benyelin Casanova Aguilar, quien laboró durante 10 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió hoy por la mañana al edifico del PRI para efectuar una orden de embargo por la falta de pago de una subsistencia derivado de la denuncia por despido injustificado.

Explicó que su juicio laboral lleva ya 7 años y tras el fallo a su favor acudió a la sede tricolor, donde dialogó con el “licenciado Irving”, representante legal del partido, que tienen una propuesta pero por ahora nada en específico o concreto, por lo que acudiría a sucursales bancarias para solicitar el embargo de cuentas.

“No se ha llegado a algo definitivo, el partido tiene una propuesta que no daré como un hecho mientras no la vea concreta y la tenga en mis manos”, recalcó.

Casanova Aguilar refirió que lleva 8 meses de trámites y cuestiones burocráticas para recibir el pago, y que ya hay un laudo en juicio de amparo para que quede fijo por el derecho que tiene a un pago de subsistencia.