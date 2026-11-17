Luego de que el Gobierno Mexicano sólo había confirmado las reuniones con los mandatarios de China, Xi Jinping, y Canadá, Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy martes que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de su visita a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China.

En un mensaje transmitido en su conferencia matutina, la mandataria precisó que el encuentro tendrá lugar mañana miércoles. “Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos y ya vendrán después, ya más noche, las actividades ya relacionadas con la reunión de líderes de Estado de la APEC”, dijo.