NUEVA ENCUESTA UBICA A LAYDA ENTRE LOS 3 PEORES GOBERNADORES EN APROBACIÓN: POLÍTICO MX

En video difundido en sus redes sociales, el medio digital mexicano Político Mx mostró que, de acuerdo con el ranking de aprobación de gubernaturas de Polls.Mx, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se ubica entre los 3 peores mandatarios con 38.7 por ciento de aprobación, siendo sólo “superada” por David Monreal Ávila de Zacatecas con 31.8 y por Rubén Rocha Moya de Sinaloa (37.3%).

Al resaltar que los 7 peores titulares de Ejecutivo Estatal provienen de las filas de Morena, Político Mx resaltó que, irónicamente, Layda Sansores “pasó de ser una de las figuras más mediáticas de Morena a terminar entre las peores evaluadas del país”.

Los otros gobernadores morenistas son Lorena Cuéllar (40%), Víctor Manuel Castro Cosío, Miguel Ángel Navarro y Marina Del Pilar, por lo tanto, ninguno tiene aprobación superior al 43 porcentual.