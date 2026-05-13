DENUNCIAN QUE 2 LOMITOS SON RIESGO PARA PEATONES Y DUEÑOS NO INTERVIENEN PESE A REPORTES; HABRÍA TAMBIÉN MALTRATO ANIMAL

Escácega.- Vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades competentes y a Protección Animal, para atender la situación de 2 perros de raza pitbull con cruza de dálmata que representan un riesgo para quienes transitan sobre la calle que lleva hacia el kínder de la colonia Carlos Salinas y a la primaria de la zona.

De acuerdo con reportes, los lomitos se abalanzan de manera continua contra peatones, sobre todo estudiantes y padres de familia, y recientemente una menor habría sido mordida cuando se dirigía a la escuela.

Los residentes aseguran que ya se ha dialogado con los dueños, quienes no asumen responsabilidad, y también denunciaron presunto maltrato y abandono hacia esos animales, de los cuales uno habría sido retirado del lugar tras el incidente y la hembra permanece amarrada.