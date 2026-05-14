jueves, mayo 14, 2026
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APRUEBAN DICTAMEN PARA DIGNIFICAR Y FORTALECER LA LABOR DE LAS PARTERAS TRADICIONALES

En histórica sesión de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, fue aprobado el dictamen para reconocer y fortalecer la partería tradicional en el sistema de salud pública estatal, con lo cual se busca ofrecer una atención más humana y cercana durante el embarazo, parto y posparto, respetando las prácticas culturales que han acompañado a las comunidades campechanas durante generaciones. El siguiente paso es que el pleno del Poder Legislativo lo analice y vote.

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