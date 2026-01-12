VOTO DE REPUDIO

Hay coincidencia en el sentido de que el pueblo está más despierto que antes, que hay una politización ciudadana in crescendo…

Don Julián llegó a la reunión vespertina con sus amigos de tertulia con una sonrisa de satisfacción. Se le veía contento, complacido quizá por los buenos obsequios de Navidad y Día de Reyes, o a lo mejor porque le hicieron llegar alguna fantástica noticia.

–“He podido comprobar, dijo con un tono de solemnidad al que hacía tiempo no recurría, que la ciudadanía, que este pueblo noble y sabio está politizado, tiene información vasta, suficiente y sólida, para no dejarse engañar otra vez, y hay además el ánimo para enmendar el rumbo por el que se ha mal guiado el destino de nuestra Patria Chica”.

–“¡Válgame Dios!, exclamó doña Chela, y a este qué mosca le pícó? ¿De dónde habrá abrevado esa tanta certeza y seguridad que desparrama?” cuestionó intrigada.

–“He tenido la oportunidad, explicó el senecto docente jubilado, de dialogar libre y ampliamente con diversos segmentos de la ciudadanía, y me complace constatar que no solamente compartimos los mismos ideales, que padecemos de las mismas dolencias sociales y políticas, sino que tenemos el mismo objetivo que es participar con valentía en la verdadera transformación de nuestra comunidad”.

–“Sin duda alguna, coincidió el bolero don Memín, que nuestro pueblo ha abierto los ojos. Que ya no somos tan crédulos, confianzudos ni pendejos, y que observamos con amplia capacidad de análisis cada acto de Gobierno, cada desplante de nuestras autoridades y cada torpeza que cometen, para reclamar y exigir solución a los problemas. Ese campechano pasivo, pacífico e indolente, ya forma parte del pretérito”, subrayó.

–“Admito que comparto tan optimistas puntos de vista, terció el peta Casimiro. Soy cliente asiduo de esos servidores públicos malpagados y nunca reconocidos que son los taxistas, quienes además, tienen amplia capacidad para fungir como termómetros del sentir popular, y en los puntos de vista que hemos intercambiado hay coincidencia en el sentido de que el pueblo está más despierto que antes, que hay una politización ciudadana in crescendo, y que será muy difícil que los detentadores del poder puedan volver a recurrir a las mentiras de siempre para llevarse al pueblo al baile. Ha crecido de manera asombrosa el voto de repudio que se avecina”.

–“Que haya coincidencias en nuestras opiniones y posturas, festejó el viejo Julián, es motivo de iniciar el año con ánimo renovado. Y que conste con toda claridad que no hay aquí manipulaciones de ningún tipo sino una evolución en la consciencia colectiva que necesariamente dará a luz a una sociedad más responsable y más exigente”.

–“¡Que así sea!” exclamaron todos a una voz.