¡MORENA EN PICADA! OTRA ENCUESTA DA VICTORIA A MOCI EN GUBERNATURA DE CAMPECHE, SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES

De acuerdo con un sondeo publicado ayer 13 de abril de 2026 por La Encuesta Mx, si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora de Campeche ganaría Movimiento Ciudadano con el 39.4 por ciento, seguido de Morena con el 35.9 porcentual. Quedan atrás el PRI con 9.5% y el PAN con 4.2.

Este escenario refleja el hartazgo ciudadano hacia el Gobierno de Layda Sansores, pues no hay hasta el momento en su sexenio una obra estatal de gran envergadura, tampoco acciones que reviertan la crisis económica, principalmente en Ciudad del Carmen ante el impago de Pemex; mientras la inseguridad persiste y se refleja en asaltos a mano ∆rmad∆ y £jecuc¡on£s y se empecina en negarlo y hasta culpar a “algunos medios”, y tampoco hay apoyos a empresarios.