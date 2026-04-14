SALUD UNIVERSAL: PROMESAS QUE SE HEREDAN, PERO NUNCA SE CUMPLEN, CLAUDIA SHEINBAUM  LO PATEA HASTA EL 2030.

El llamado sistema universal de salud en México se ha convertido en una promesa que cambia de manos, pero no de realidad. El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país contaría con un modelo de atención médica de primer nivel, incluso comparable con sistemas de países desarrollados, sin embargo, al concluir su administración, el objetivo quedó lejos de alcanzarse.

Hospitales con carencias, desabasto de medicamentos y un sistema fragmentado evidenciaron que el proyecto no logró consolidarse. A pesar de los anuncios y la creación de nuevas instituciones, millones de mexicanos continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos de salud.

Ahora la responsabilidad recae en la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado que el sistema universal podría materializarse hasta el año 2030. Al igual que su mentor, López Obrador, Sheinbaum vuelve a garantizar atención médica integral para todos los mexicanos

Mientras se presentan planes a futuro, en el presente persisten problemas como el desabasto de medicamentos, la saturación hospitalaria y la falta de personal médico en diversas regiones del país. La distancia entre el discurso y la realidad sigue siendo evidente.