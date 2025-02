MÁS DE UN MIL 627 MDP PENDIENTES POR ACLARAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 1, 2, 3 y 7 DEL TREN MAYA EN CAMPECHE

En el Tramo 1, que va de Palenque a Escárcega en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, en el 2 que cubre la ruta Escárcega-Calkiní en suelo campechano, en el 3, de Calkiní a Izamal, y en el 7, que involucra la construcción del hotel en Calakmul, fueron detectadas irregularidades dentro de la obra del Tren Maya que arrojaron un mil 627 millones 803 mil 801 pesos por aclarar.



En el primero, correspondiente a la construcción de plataforma y vía, la cifra es de mil 098 millones de pesos, y tienen como principales irregularidades el incremento de costos: se incrementó el monto contratado en un 115.5%, elevando los costos en 3 mil 389 millones de pesos mediante un Octavo Convenio Modificatorio; pagos en exceso: 585.4 millones de pesos por trabajos inexistentes en el concepto de obra CERC-C, detectado en una verificación física en septiembre de 2024. Además, 8.9 millones de pesos de sobrecostos por “gastos por licitación” en un contrato adjudicado directamente, y pagos por aclarar: 503.9 millones de pesos por sobreprecios en materiales y mano de obra en el concepto de obra CERC-F.

EL OTRO TRAMO



En el 2, por la construcción de plataforma y vía, la cifra por aclarar es de 396 millones 305 mil 236 pesos, y es por pagos: 271.5 en terraplenes y plataformas de casetas, por falta de documentación que justifique los costos, y 119.07 en construcción de pilotes colados en el lugar, debido a inconsistencias en volúmenes de obra y registros de material; pagos en exceso: 5.5 millones pesos por sobrecostos en transporte y montaje de estructuras, debido a cálculos erróneos en precios unitarios, así como 2.2 millones de pesos en proyecto de Estación Campeche, al pagarse 8% más de lo validado en supervisión.



También por materiales no utilizados y obras innecesarias: 113,400 metros de cercado de malla reticular pagados al contratista pero no utilizados por cambios en el proyecto, y construcción injustificada de un paso peatonal en una zona despoblada del km 4100+600; y deficiencias en calidad de obra: se detectaron trabajos que no cumplen con los estándares requeridos en las partidas de terraplenes, drenaje, balasto, montaje de vía y aparatos de vía.

En el 3, Calkiní-Izamal, por construcción de plataforma y vía del tren Maya, hay 132 millones 864 mil 565 pesos por aclarar, y las principales irregularidades son pagos por aclarar: 122.1 millones de pesos en 14 conceptos de obra, debido a la falta de documentación que justifique costos de insumos y rendimientos; pagos en exceso: 10.1 millones de pesos en cercado perimetral, ya que no se instalaron elementos requeridos ni se acreditaron costos adicionales de mano de obra, así como 461,500 pesos en estructura metálica en la estación Umán, debido a diferencias entre los kilogramos pagados y los cuantificados en el proyecto, y 140,500 pesos por errores en el cálculo de financiamiento.



Además, deficiencias en ejecución de obra: Se cancelaron trabajos en el PV 98 (km 5072+836) sin modificaciones formales al proyecto; se colocaron 110,000 metros de malla borreguera, aunque reportes de supervisión indican que debía ser sustituida por malla galvanizada, generando incertidumbre sobre la correcta ejecución, y se detectaron 399 minutas de campo con reportes de trabajos que no cumplen la calidad requerida, lo que evidencia deficiencias en la construcción.

EL OTRO



En el 7, la cantidad es de 634 mil pesos e involucra la construcción del hotel en Calakmul, y se trata de pagos en exceso: 342,000 pesos en el contrato SDN/C.H.E.I.Z.A.C.C./108657/2023/A.D./03, y 292,100 pesos en el contrato SDN/C.H.E.I.Z.A.C.C./108657/2023/A.D./02. Ambos por valores unitarios y meses de arrendamiento distintos a los contratados en las facturas; deficiencias en documentación del Hotel Calakmul: No se acreditó la existencia del proyecto ejecutivo con planos de urbanización, cimentaciones, estructuras, instalaciones especiales, contraincendios y planta de tratamiento; falta de garantías y seguros: No se acreditó el seguro de responsabilidad civil en el Convenio de Colaboración para las Edificaciones Accesorias del Tramo 7 (Hotel Calakmul). No se presentó la garantía de cumplimiento en 12 contratos ni la garantía de calidad en uno.



Y tampoco se verificó la póliza de seguro de responsabilidad civil en el contrato SDN/C.H.E.I.Z.A.C.C./108657/2023/I.T.P./04, referente al arrendamiento de camión de volteo.