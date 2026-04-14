VOLQUETEROS SIGUEN EN PARO Y GOBIERNO DE CAMPECHE SE DESLINDA

Operadores de volquetes mantienen un paro de labores en protesta contra la empresa Bonatti, responsable de la construcción de un gasoducto en Campeche, tras denunciar un adeudo de cuatro meses por los servicios prestados.

La situación ha encendido inconformidad entre los trabajadores, quienes exigen el pago inmediato, mientras la obra enfrenta presión por el conflicto laboral.

Cuestionado al respecto, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Campeche, Jorge Luis Lavalle, optó por deslindar a la administración estatal, al señalar que se trata de un problema entre particulares.

“Las situaciones que se presentan entre particulares, nosotros ahí lo que hacemos es el mayor esfuerzo para buscar que se den las mejores condiciones para todos”, declaró, sin asumir una postura clara ante la exigencia de los afectados.

El funcionario añadió que, en caso de confirmarse que los servicios ya fueron realizados, se buscará que se cubran los pagos, aunque evitó establecer plazos o detallar acciones concretas para resolver el adeudo.

Al ser cuestionado sobre si el retraso podría evidenciar problemas financieros de la empresa Bonatti y poner en riesgo el proyecto, Lavalle descartó cualquier afectación y aseguró que la obra avanza conforme a lo previsto.

“El proyecto va por muy buen camino, esta situación que se presentó esperemos que se solucione lo antes posible”, expresó. Incluso, al insistirle sobre posibles riesgos, respondió: “No, por supuesto que no”.

Finalmente, el secretario se limitó a hacer un llamado general para que cada parte cumpla con sus responsabilidades, postura que ha sido interpretada por los inconformes como una falta de intervención ante un problema que impacta directamente a trabajadores locales.

Lo cierto es que la llegada de la empresa Bonatti a Campeche fue presentada por la gobernadora Layda Sansores San Román como una inversión estratégica ligada al desarrollo energético del estado, destacando principalmente la generación de empleos y la reactivación económica.

En su discurso oficial la mandataria enfatizó beneficios como:

• Creación de empleos para trabajadores locales

• Derrama económica para proveedores y servicios

• Fortalecimiento de la infraestructura energética

• Participación de empresas internacionales en el estado

Además, se manejó como parte del “renacimiento” económico de Campeche, alineado con los proyectos federales de energía, destacando confianza de inversionistas extranjeros en la entidad.

Sin embargo, el enfoque fue principalmente optimista y de promoción, sin profundizar en posibles riesgos laborales o condiciones contractuales, aspectos que hoy salen a discusión tras los conflictos de pago denunciados por proveedores locales.