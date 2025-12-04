DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN ADUANERA ES EL PRIMER ALTO FUNCIONARIO DE SHEINBAUM CON VISA CANCELADA POR EU: MILENIO

A través de un reporte en sus redes sociales a cargo de su periodista Alejandro Domínguez, Milenio confirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa al primer alto funcionario del Gobierno Mexicano; se trata del director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, cuyas funciones incluyen investigar el llamado huachicol fiscal.

Lo anterior forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump contra personas que puedan representar una amenaza a la seguridad pública o que tengan nexos criminales o terroristas.

El medio señala que Márquez Hernández también está bajo la lupa de las autoridades, pues el SAT investigó y sancionó a una empresa de la cual es apoderado legal desde 2016 por presuntas operaciones simuladas a través de facturas que superaron los 253 millones de pesos por la importación de materiales textiles a una compañía colombiana ligada a un cártel de ese país.

Y en agosto pasado causó polémica al darse a conocer que su declaración patrimonial incluye relojes con valor superior a los 7 millones de pesos, cifra pagada al contado que no concuerda con sus ingresos. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía Anticorrupción lo investigaría, hasta la fecha sigue en el cargo.