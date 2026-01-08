OPINIÓN: A FUEGO LENTO – NARCO CULTURA DE MORENA – Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

La nada sorprendente declaración de una joven activista – la cual por piedad y consideración a su colosal CÍNICA IGNORANCIA – no citaré por su nombre – de NO PODER COMBATIR AL NARCO PORQUE GENERA 185 MIL EMPLEOS, nos reafirma los efectos ” naturales” de una generación de relevo verdaderamente peligrosa para la DETERIORADA salud Republicana en México y sus frágiles Instituciones.

No se trata de colocar a esta persona – ENCARGADA DE COMUNICACIÓN DIGITAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA en un patíbulo de linchamiento ,al JUSTIFICAR EL REQUERIMIENTO DE AL MENOS 350 PERSONAS CONTRATADAS CADA SEMANA POR LOS NARCOS , para cubrir las personas que son detenidas o asesinadas ; cuando el LÍDER INMORAL DE MORENA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su interminable MISERABLE DICTADURA se dedica a ponderar a los NARCOS como sus firmes aliados , se doblega ante la madre del CHAPO GUZMÁN y los felicita posterior a las elecciones intermedias federales de HABERSE PORTADO MUY BIEN Y LOS ABRAZA CON SU ” HUMANISMO DE PANTANAL” .

Los que un día en Campeche se escandalizan por la alusión del LÍDER ESTATAL DE MORENA quien en ÉXTASIS puso como EJEMPLO DE SUPERACIÓN A LOS JÓVENES -LA ESTIMULATIVA Y CASI SENSORIAL TRAYECTORIA CRIMINAL DEL ” CHAPO” GUZMÁN solo bastaría ir al Congreso del Estado para verlo totalmente tuneado, legislando para consolidar las teorías de su líder CHOCO y la TÍA LAYDITA sin pudores.

No podemos sentir más que tristeza, cuando los hechos en Venezuela se convierten en bandera para desgarrarse las vestiduras por el TIRANO CRIMINAL NICOLÁS MADURO protegido por una Guardia Pretoriana de la DICTADURA CUBANA ejecutada por los soldados norteamericanos – casi cien víctimas-, cuando a diario en las trucadas estadísticas de la SUAVE PATRIA las cifras son crecientes y las desapariciones de inocentes ciudadanos no se terminan.

Quienes aseguran estar dispuestos a poner el pecho para defender el proyecto de la NARCOPOLÍTICA PROYECTADA POR AMLO y sus aliados de Cuba, Nicaragua frente a la caída de Venezuela del bufón MADURO -traicionado por sus propios cómplices- están muy preocupados por un futuro nada halagador al plan de seguir avanzando en convertir todo el Continente Americano en plaza de LAS DICTADURAS POLÍTICAS COMUNISTAS CONTAMINADAS POR FALSOS PROFETAS DE LA LIBERTAD Y JUSTICIA SOCIAL.

Estamos MEXICANOS FRENTE A UNA PROFUNDA DISYUNTIVA Y LA VIABILIDAD HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, convertida en BOTÍN DE ASESINOS QUE NOS QUIEREN SOMETER A SUS AFANES DE SEÑORES FEUDALES, CACICAZGOS, NEPOTISMOS y víctimas de sus intolerancias.

Ya muchos han optado por ESCAPAR DE LA INSEGURIDAD DONDE GOBIERNA LA DELINCUENCIA con sus fortunas a EUROPA COLONIZADORA principalmente en ESPAÑA Y PORTUGAL donde no importa el origen de los dineros sino la forma de invertir en sus Naciones.

Los datos son contundentes

Los que nos quedamos, NO PODEMOS PERMITIR SE AVANCE EN LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS INDIVIDUALES Y VIVIR EN UN AUTÉNTICO ESTADO DE DERECHO CON CONTRAPESOS REALMENTE DEMOCRÁTICOS.

Nuestra hermosa NACIÓN está en peligro POR LA DELINCUENCIA NARCO ORGANIZADA QUE ASALTÓ EL PODER EN 2018 CON LA COLABORACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO Y LOS PERVERTIDOS CÓMPLICES SIN FRONTERA.

ROMPAMOS LA INERCIA DE APATÍA, INDIFERENCIA ANTE LOS ASESINOS DE LAS INSTITUCIONES Y LIBERTADES

¡SALVEMOS MÉXICO COMPATRIOTAS ANTES QUE SEA IRREVERSIBLE!