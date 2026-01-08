PREOCUPA POSIBILIDAD DE QUE INFLUENCIA GUBERNAMENTAL HAYA LIBERADO A INTEGRANTE DE “LA MANADA”: VÍCTOR AMÉNDOLA

“Hay un nivel de degradación Gobierno del Estado con publicaciones como del secretario del Bienestar, lo cual es grotesco como para que encima el Gobierno se ponga a liberar a presuntos delincuentes”, lamenta

Al referirse a la liberación de uno de los jóvenes involucrados en presunto abuso sexual e integrante del grupo denominado La Manada, el exdirigente perredista Víctor Améndola Avilés expresó su preocupación por la posibilidad de que intereses o influencias gubernamentales puedan incidir en el curso de la justicia, lo cual agravaría un escenario ya de por sí lamentable no sólo para la presunta víctima y su familia, sino para la sociedad en su conjunto.

Contextualizó el caso dentro de lo que describió como una situación compleja en Campeche, “donde tenemos un nivel de degradación y depravación ya en el Gobierno del Estado, pues podemos ver las publicaciones del subsecretario de Egresos y del secretario del Bienestar con temas que rebasan lo relativo a la libertad y la diversidad sexual, ya es grotesco que tengamos un actor de películas triple x en el Bienestar… como para que encima el Gobierno se ponga a liberar a presuntos delincuentes”.

Améndola Avilés consideró necesario esperar a que se manifiesten la presunta víctima y su madre, subrayando que se trata de un asunto “muy delicado” que requiere atención cuidadosa y responsabilidad por parte de los involucrados, pues el tema ya ha sido abordado fuera de México, incluso en Europa, lo que incrementa la necesidad de un manejo transparente y apegado a la ley.

Este tipo de hechos genera alarma colectiva y obliga a una reflexión profunda sobre los valores y la actuación de las autoridades, subrayó, y reiteró su postura de cautela, pues aunque mantiene cercanía personal con las presuntas víctimas, evita emitir juicios anticipados.

No obstante, el exdirigente del sol azteca insistió en que la sociedad campechana debe mantenerse atenta y no permitir que este tipo de situaciones se repitan en el Estado.