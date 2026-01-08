¡DE PROHIBIR MEMES A REGALAR CUMPLEAÑOS! DIPUTADO PROPONE QUE TU CUMPLEAÑOS SEA DESCANSO O PAGO DOBLE

El diputado Armando Corona Arvizu, de Morena, conocido por haber impulsado una iniciativa para prohibir el uso de stickers y memes en WhatsApp, presentó una nueva propuesta legislativa.

En esta ocasión, la iniciativa plantea otorgar un día libre obligatorio con motivo del cumpleaños de las personas trabajadoras, o bien la opción de laborar ese día y recibir pago doble.

La propuesta contempla la creación del artículo 74 Bis de la Ley Federal del Trabajo y establece que el beneficio aplicaría únicamente a quienes tengan al menos seis meses de antigüedad en el empleo, además de que la decisión deberá notificarse al patrón con 15 días hábiles de anticipación.

El planteamiento señala que, si el empleador se niega sin justificación, se trataría de una infracción sancionable.

Como argumento, el legislador sostiene que México es uno de los países donde más horas se trabaja al año y donde menos se descansa, por lo que reconocer una fecha personal contribuiría a la salud mental y al bienestar laboral.