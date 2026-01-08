ALARMA POR “BURBUJEO” EN GASODUCTO CONECTADO CON LA PLATAFORMA NOHOCH-ALFA; ACTIVAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA

Ciudad del Carmen.- Desde las primeras horas de este jueves 8 de enero de 2026 se registró otra vez una situación de alarma en el Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta (CPTGA), operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), al ser detectado un burbujeo en el arribo playero del gasoducto de 30 pulgadas de la línea “Omega” que lo conecta con la plataforma Nohoch-Alfa.



De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue detectado mientras se realizaban trabajos de aplicación de material anticorrosivo en el ducto, el cual fue reparado tras la 3xplos¡ón ocurrida el 6 de noviembre de 2025. Al percatarse de la salida de burbujas en las inmediaciones del ducto, el personal activó los protocolos de seguridad y contingencia, enviando buzos especializados para inspeccionar la infraestructura, verificar posibles daños y determinar si era necesaria una nueva intervención o si se trataba de una situación sin riesgo mayor.



Este nuevo incidente reaviva la preocupación entre habitantes de la Península de Atasta, quienes desde el percance de noviembre pasado difundieron imágenes que evidenciaban el avanzado deterioro por corrosión del gasoducto, a lo que se agrega el manejo hermético de la información por parte de Pemex.

Durante 2025, el CPTGA Atasta acumuló al menos 4 incidentes relevantes, pues el 25 de enero se reportó una fuga de gas provocada por una toma clandestina, situación que derivó en el cierre intermitente de la carretera federal 180 durante 5 días; el 16 de junio se confirmó el hallazgo de una segunda toma clandestina, documentada por pobladores de la zona; el 6 de noviembre se registró la explosión del gasoducto de 30 pulgadas de la línea “Omega”, y semanas después ocurrió un accidente fatal en el que perdió la vida Erick David López Olvera, de 50 años y técnico especialista.

El último hecho fue originado por una válvula de una línea de gas amargo en el área5 , lo que profundizó las dudas sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento en el complejo gasero.