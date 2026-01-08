¡SUBE DE NIVEL LA CENSURA! AHORA LAYDA EXIGE ENCARCELAR AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

En otra muestra de censura e intolerancia a la crítica, la agente del Ministerio Público, Jennie Clarivel Mendieta, exigió a la jueza Guadalupe Martínez Taboada la aplicación de una pena de 2 años de prisión y multa que “repare” económicamente los daños causados a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, por el delito de incitación al ØdiØ, en contra del exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, y del representante de la empresa Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes Cruz.



En la audiencia intermedia de una hora, que fue suspendida para reanudarla el próximo 10 de febrero a las 10 de la mañana, la juzgadora advirtió que en esa fecha deberá terminar lo que corresponde a esta etapa, para poner el caso a disposición de un juez de lo penal.



Sin embargo, hay que advertir que están pendientes de resolución dos amparos: uno de no vinculación a proceso y otro que ataca las medidas cautelares, lo que dejaría sin efecto la determinación de la jueza.



Mendieta insiste en responsabilizar a González Valdez de hechos insostenibles, pues no ha tomado en consideración los documentos de jubilación y de baja de la empresa y testimoniales.



Lo mismo ocurre con la postura de la juzgadora, quien amenaza con la aplicación de multas y arresto en el supuesto de que Jorge González e Isidro Yerbes no comparezcan a la conclusión de la sesión de la etapa intermedia.