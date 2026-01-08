REGRESA A ESCÁRCEGA EL CUERPO DEL BEBÉ FEDERICO EFRAÍN

El cuerpo del bebé Federico Efraín Ramírez Cruz regresó a su hogar en Escárcega, acompañado de sus padres, Edward y Julia Araceli, quien se encuentra con una mejoría en su estado de salud.

El traslado se realizó vía aérea hasta Cancún y posteriormente por tierra, en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias, con personal paramédico. El cuerpo del menor fue llevado en una carroza de la Funeraria Humanista Santa Isabel.

Antes de ser cremado, Federico Efraín fue bautizado por su familia en un acto de fe y amor realizado en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, como símbolo de esperanza y descanso eterno.

Federico Efraín descansa ahora en el amor de sus padres y en el recuerdo de quienes acompañan este profundo duelo, con la certeza de que su vida, aunque breve, dejó una huella imborrable.