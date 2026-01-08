AÚN HAY PAGOS INCOMPLETOS DE PEMEX, REVELAN

Encarnación Cajún Uc, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el sector empresarial debe aprovechar el inicio positivo del año tras la liberación de algunos pagos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales permitieron cerrar mejor de lo esperado el periodo anterior.

Reveló que si bien parte de los adeudos de 2025 y algunos rezagos de 2024 ya fueron cubiertos, aún existen contratos en proceso con empresas que registran avances de entre 70 y 80 por ciento, mientras otras apenas comienzan, por lo que los pagos continúan de manera gradual.

El líder empresarial advirtió que el arranque del año representa un reto debido al cumplimiento de impuestos municipales, estatales y federales, así como al impacto del aumento salarial vigente desde enero, lo que podría generar un incremento de hasta 15 por ciento en los costos de operación.

Finalmente, Cajún Hernández consideró necesario seguir impulsando la diversificación económica y apostar al turismo, aunque aclaró que su consolidación requiere inversión constante en promoción y coordinación entre empresarios y los tres niveles de Gobierno, al tratarse de un proceso de largo plazo.