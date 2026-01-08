ENCARGADO DE EBULÁ CAUSA DESTROZOS EN VEZ DE PROCURAR BENEFICIOS: VECINOS; “SI NO VA A AYUDAR, PARA QUÉ PERJUDICA”

Pobladores del Nuevo San Antonio Ebulá se quejaron contra el actual administrador o encargado José Luis Ordóñez Crespo, de quien dijeron causa destrozos en el pueblo y no genera beneficios, como ocurrió el pasado sábado al pretender limpiar con maquinaria pesada varias calles pero rompieron tuberías de agua y tiraron árboles frutales que daban sombra a la escuela primaria.



Los vecinos Arturo Canché Pacheco y Mercedes Aké Brito expusieron las presuntas irregularidades del administrador del poblado, y lamentaron que haya tirado, con maquinaria que utilizó para limpiar una calle, árboles de naranja, chayote, coco y achiote, lo que calificaron como maldad, pues no estorbaban, y puntualizaron que el terreno es privado.



Relataron que incluso la fosa séptica de la escuela primaria fue dañada, al igual que la columna donde está el medidor de la CFE.

“Está trabajando para beneficio o perjudicando, porque si no va a ayudar para qué perjudica”, sentenció doña Mercedes Brito Aké.