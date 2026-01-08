jueves, enero 8, 2026
Lo último:
Nacionales

EL PODER ES HUMILDAD Y SI HAY DELITO, SE DEBE INVESTIGAR, DICE SHEINBAUM TRAS RETENCIÓN DE DIPUTADA DE MORENA CON $800 MIL EN EFECTIVO

Luego de que trascendiera la retención de la diputada local de Morena, Alejandra Ang, por autoridades estadounidenses por llevar 800 mil pesos en efectivo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “el poder es humildad”, y que “si hay delito, se debe investigar”.

La mandataria federal manifestó que “uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser”.

También te puede gustar

¡LAS CIFRAS NO MIENTEN! CAMPECHE REGISTRA LA MAYOR CAÍDA DEL PAÍS EN EMPLEOS Y SALARIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025: INEGI

RECORTE PRESUPUESTAL DEJA VULNERABLE A MÉXICO ANTE UNA NUEVA PANDEMIA

LA CENSURA PREVIA LE CERRARÁ LA BOCA A QUIEN QUIERA CRITICAR AL GOBIERNO: LUIS CÁRDENAS; EL GOBIERNO DEBERÍA PEDIRNOS PERDÓN, AFIRMA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *