EL PODER ES HUMILDAD Y SI HAY DELITO, SE DEBE INVESTIGAR, DICE SHEINBAUM TRAS RETENCIÓN DE DIPUTADA DE MORENA CON $800 MIL EN EFECTIVO

Luego de que trascendiera la retención de la diputada local de Morena, Alejandra Ang, por autoridades estadounidenses por llevar 800 mil pesos en efectivo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “el poder es humildad”, y que “si hay delito, se debe investigar”.

La mandataria federal manifestó que “uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser”.