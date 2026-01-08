SHEINBAUM AFIRMA QUE SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE TROPAS DE EU NO SE DEBE A VENEZUELA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el análisis para autorizar el ingreso de militares de Estados Unidos a territorio mexicano quedó en pausa en el Congreso.

Explicó que se trataba de una solicitud para ejercicios de entrenamiento conjunto que sería revisada en comisiones del Senado de la República, pero que el tema fue pospuesto hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

Sheinbaum aclaró que esta pausa no está relacionada con la situación en Venezuela y recordó que la autorización para el ingreso de fuerzas extranjeras es una facultad exclusiva del Senado.