OPINIÓN: PENSAMIENTOS BREVES Y FUGACES. – Por: Víctor Alberto Améndola Avilés
# 5
De esquiroles y ocurrencias.
El “viejo” PRI está de vuelta.
Son las prácticas más rancias, cínicas e hipócritas.
Y ahora están en Morena, y sí, aquí en Campeche
Y bueno, aquí no entra necesariamente “la amistad”, o el “yo te conozco” o el “tiene derecho”.
Lo que viene es el debate, duro, áspero y rudo.
No puede ser de otra forma, lo que está de por medio no es tan solo la lucha por el poder público del estado, sino que encima de ello, está desarrollo y futuro de Campeche.
La polarización trae sus costos, sus consecuencias… lamentablemente el país y el estado están prácticamente partido en dos.
Dividido en dos posiciones radicales:
Progreso Vs Retroceso.
Los valores democráticos están atrapados y en riesgo.
La sobre representación actual en ambas Cámaras (1), y el atraco al Poder Judicial de la Federación (2) son claro ejemplo de ello, y en estos dos temas, el debate es cosmético: la realidad se impone.
En el primero, se abrogaron una representación legislativa; “el Pueblo” NO otorgó en las urnas lo que hay hoy en San Lázaro y en el Senado; y derivado de eso, los equilibrios del Poder fueron trastocados.
En Campeche la maquinaria Guinda ya se puso a funcionar:
Un ex dirigente Naranja 🍊, Pedro Estrada Córdova, sale a declarar en contra de la cabeza política de ese movimiento.
De ese que hizo crecer a ese partido y lo llevó a escasos votos de ganar la elección de 2021.
Estrada, mientras estuvo al frente, apenas mantenía el Registro local.
Más allá de afectos y de simpatías, su declaración es cínica, tonta y absurda… ojalá y que no también sea mercenaria. El tiempo dará la respuesta.
Y del otro lado, el empresario, el político, el del PAN, el del gobierno del PRI, el aplaudidor de Morena… y ahora “independiente” sale a dispersar el voto opositor.
¿A cuál de todas sus facetas le creemos?
A su ideal de un “Campeche mejor” o al de sus intereses personales, que si bien totalmente legítimos, se pierden en la inmundicia cuando sales hacerle el juego al régimen.
Por supuesto, el debate será interesante.
Saludos.
V. Améndola
Rōnin 🥷🏼