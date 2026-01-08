OPINIÓN: PENSAMIENTOS BREVES Y FUGACES. – Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

# 5

De esquiroles y ocurrencias.

El “viejo” PRI está de vuelta.

Son las prácticas más rancias, cínicas e hipócritas.

Y ahora están en Morena, y sí, aquí en Campeche

Y bueno, aquí no entra necesariamente “la amistad”, o el “yo te conozco” o el “tiene derecho”.

Lo que viene es el debate, duro, áspero y rudo.

No puede ser de otra forma, lo que está de por medio no es tan solo la lucha por el poder público del estado, sino que encima de ello, está desarrollo y futuro de Campeche.

La polarización trae sus costos, sus consecuencias… lamentablemente el país y el estado están prácticamente partido en dos.

Dividido en dos posiciones radicales:

Progreso Vs Retroceso.

Los valores democráticos están atrapados y en riesgo.

La sobre representación actual en ambas Cámaras (1), y el atraco al Poder Judicial de la Federación (2) son claro ejemplo de ello, y en estos dos temas, el debate es cosmético: la realidad se impone.

En el primero, se abrogaron una representación legislativa; “el Pueblo” NO otorgó en las urnas lo que hay hoy en San Lázaro y en el Senado; y derivado de eso, los equilibrios del Poder fueron trastocados.

En Campeche la maquinaria Guinda ya se puso a funcionar:

Un ex dirigente Naranja 🍊, Pedro Estrada Córdova, sale a declarar en contra de la cabeza política de ese movimiento.

De ese que hizo crecer a ese partido y lo llevó a escasos votos de ganar la elección de 2021.

Estrada, mientras estuvo al frente, apenas mantenía el Registro local.

Más allá de afectos y de simpatías, su declaración es cínica, tonta y absurda… ojalá y que no también sea mercenaria. El tiempo dará la respuesta.

Y del otro lado, el empresario, el político, el del PAN, el del gobierno del PRI, el aplaudidor de Morena… y ahora “independiente” sale a dispersar el voto opositor.

¿A cuál de todas sus facetas le creemos?

A su ideal de un “Campeche mejor” o al de sus intereses personales, que si bien totalmente legítimos, se pierden en la inmundicia cuando sales hacerle el juego al régimen.

Por supuesto, el debate será interesante.

Saludos.

V. Améndola

Rōnin 🥷🏼