SE DESLINDA MORENA DE DICHOS SOBRE EL NARCO Y EL EMPLEO, Y ACUSA AL PRIAN DE HABER ABIERTO LAS PUERTAS DEL ESTADO AL CRIMEN

Tras la declaración que se viralizó de Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, en un programa de debate juvenil (Razonados) grabado en noviembre, donde explicó que el crimen organizado recluta entre 160 mil y 185 mil personas al año, lo que vuelve más complejo combatirlo, pues muchas de esas personas no encuentran empleo formal, lo que en redes se interpretó que se estaba justificando al narco por generar empleos, el partido guinda respondió con 2 comunicados, uno a nivel nacional y otro desde el Congreso de la CdMx, donde aseguró que esa no es su postura, sino fueron comentarios a título personal.

Señaló que el narcotráfico es un fenómeno criminal que debe combatirse con la ley, la inteligencia y la política social, no justificarse, y que las referidas declaraciones no representan la posición del grupo parlamentario.

Además, afirmó que el Gobierno de México ha dado resultado como nunca en el combate al narco, contrario con el PRIAN que “abrieron las puertas del Estado al crimen y después culparon a los jóvenes a quienes negaron empleo y oportunidades educativas”.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz escribió: “Quizás ya sea momento de debatir qué tan profundo es el problema del reclutamiento criminal y qué tan capaz ha sido el Estado de ofrecer alternativas reales”.