“NO SE VA A APROBAR EL PROYECTO “PERFECT DAY” DE ROYAL CARIBBEAN EN MAHAHUAL”, ANUNCIA SEMARNAT 

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció que el proyecto turístico “Perfect Day”, promovido por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado por el Gobierno Federal.

La funcionaria federal confirmó la decisión durante declaraciones recientes, en medio de las preocupaciones ambientales y sociales que generó el megaproyecto turístico planteado para la zona costera del Caribe mexicano.

El proyecto de Royal Caribbean contemplaba el desarrollo de infraestructura turística en Mahahual, uno de los principales destinos de cruceros en Quintana Roo, situación que provocó reacciones entre ambientalistas, habitantes y sectores que advirtieron posibles impactos ecológicos en la región.