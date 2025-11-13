jueves, noviembre 13, 2025
AMENAZAS DEL GOBIERNO NO NOS INTIMIDAN: FERRIZ HIJAR

Pedro Ferriz Hijar lanzó una fuerte crítica contra la Presidenta al acusarla de amenazar a quienes participan en la organización de la marcha ciudadana convocada para el 15 de noviembre. Señaló que, pese a que la mandataria afirma respetar la libre manifestación, anuncia investigaciones sobre el origen, identidad y cuentas de los convocantes, lo que calificó como un intento de intimidación.

El comunicador cuestionó qué acciones pretende tomar el gobierno al conocer quiénes están detrás de la movilización y mencionó casos de violencia y persecución para advertir sobre posibles represalias. Afirmó que las advertencias emitidas desde la conferencia matutina no generan temor y sostuvo que la ciudadanía está harta, planteando que la salida de la mandataria representaría un beneficio para el país, al considerar que solo mediante el escarmiento se logran cambios profundos.

NACIONAL: LA JUDICATURA FEDERAL DESACATA SUSPENSIONES JUDICIALES Y ACUERDA ENTREGAR LISTAS DE PLAZAS DISPONIBLES PARA ELECCIÓN DE JUECES

