AMENAZAS DEL GOBIERNO NO NOS INTIMIDAN: FERRIZ HIJAR

Pedro Ferriz Hijar lanzó una fuerte crítica contra la Presidenta al acusarla de amenazar a quienes participan en la organización de la marcha ciudadana convocada para el 15 de noviembre. Señaló que, pese a que la mandataria afirma respetar la libre manifestación, anuncia investigaciones sobre el origen, identidad y cuentas de los convocantes, lo que calificó como un intento de intimidación.

El comunicador cuestionó qué acciones pretende tomar el gobierno al conocer quiénes están detrás de la movilización y mencionó casos de violencia y persecución para advertir sobre posibles represalias. Afirmó que las advertencias emitidas desde la conferencia matutina no generan temor y sostuvo que la ciudadanía está harta, planteando que la salida de la mandataria representaría un beneficio para el país, al considerar que solo mediante el escarmiento se logran cambios profundos.