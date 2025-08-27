CIRCULA EN REDES: HIZO ALITO LO QUE MILES DE MEXICANOS QUISIÉRAMOS HACER: CIBERNAUTAS

Tras el pleito a gritos y empujones entre los senadores Alito Moreno, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, usuarios de redes sociales coincidieron en que el también dirigente nacional priísta hizo lo que “miles de mexicanos quisiéramos hacer”, y le patentizaron su apoyo.

Los mensajes fueron contundentes: “…Bien hecho por Alejandro Moreno y los del PAN…”, “Ahora toca a Noroña hacerse la víctima. Alito puso en su lugar a un prepotente”, “Excelente, le hubieses dado uno muy bueno en la cara”, “Hizo lo que muchos mexicanos quisiéramos” y “Sabemos que no es la manera, pero hizo lo que miles de mexicanos deseamos. Todo mi apoyo”.

También: “Gracias por hacer lo que mucho quisiéramos”, “Hoy sólo queremos agradecerte! Una paz ver al chango correr!”, “Es todo Alito, el sentir de más de un mexicano se vio representado en ti, con el Norroña”, “De verdad mil gracias por hacer lo que muchos… muchísimos mexicanos quisiéramos hacer!!!”, y “Nunca creí que vería eso, gracias, hiciste lo que todo México quería hacer”.

Además: “Sinceramente me dio gusto las cachetadas que le dieron a Noroña, quizá no fue lo más correcto pero yo le hubiera puesto unas 3 más”, “Ni hace falta justificarse, aquí ya sabemos cómo se las gasta Noroña y su séquito de tramposos” y “Lo malo de todo es que Morena por eso cambió las leyes para tener control absoluto, y qué se puede hacer aparte de levantar la voz”.