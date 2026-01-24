“MÉXICO ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS CORRUPTOS DEL MUNDO, DE ACUERDO A TRANSPARENCIA INTERNACIONAL”: FIA

Fuerza Informativa Azteca (FIA) expone que México se mantiene entre los países con mayores niveles de corrupción a nivel mundial, de acuerdo con el más reciente informe de Transparencia Internacional, en el cual el país registró su peor desempeño histórico al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El informe advierte que el deterioro en estos indicadores impacta de manera directa en la calidad de los servicios públicos, al reducir recursos destinados al sistema de salud, infraestructura hospitalaria y programas sociales. El reportaje señala que la corrupción incrementa las desigualdades y afecta con mayor fuerza a los sectores vulnerables.

De acuerdo con el reportaje de Fuerza Informativa Azteca, la falta de resultados en el combate a la corrupción y la impunidad ha debilitado la confianza en las instituciones, lo que mantiene a México con bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas frente a la comunidad internacional.